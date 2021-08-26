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futebol

Bahia pode encerrar a rodada do Brasileirão na zona de rebaixamento

Se o Tricolor for derrotado pelo Flu e o Grêmio vencer o seu jogo, a equipe de Dabove cai para o Z-4...
LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 08:10

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 08:10

Crédito: Divulgação/Bahia
Considerada uma das melhores estruturas do futebol nordestino, o Bahia vive dias tensos na temporada, principalmente na disputa do Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em queda livre nas últimas rodadas, o Tricolor aparece na 15ª colocação, com 18 pontos, dois a mais que o Grêmio, primeiro time do Z-4.
No fim de semana, o rival do Esquadrão de Aço é o Fluminense, rival direto na briga contra a zona de rebaixamento e uma posição abaixo do Bahia.
Vai para o Z-4
Se o Bahia for derrotado pelo Flu e o Grêmio vencer o seu compromisso, o Esquadrão de Aço fecha 18ª rodada na temida zona de descenso.

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