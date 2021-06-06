Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bahia perde invencibilidade do sistema defensivo

Após dois jogos sem levar gols, a zaga do Tricolor foi superada contra o Red Bull Bragantino...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jun 2021 às 16:27

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 16:27

Crédito: Divulgação/Ari Ferreira/Bragantino
Após dois jogos sem levar gols, o Bahia enfim foi vazado. No Nabi Abi Chedid, o Tricolor empatou por 3 a 3 com o Red Bull Bragantino pela 2ª rodada do Brasileirão.
Apesar do bom resultado fora de casa, o Tricolor lamentou a perda da invencibilidade do sistema defensivo, pois vencia o jogo por 2 a 0 e viu o adversário virar o marcador. A derrota só não aconteceu devido ao gol marcado nos acréscimos.
Vale lembrar, que o time de Dado Cavancanti havia Santos (3 x 0) e Vila Nova (1 x 0) sem levar nenhum gol.
Calendário
No meio da semana, o Bahia encara o Vila Nova, pela Copa do Brasil. O Tricolor joga pelo empate para avançar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute
Imagem de destaque
Homem é preso por pendurar cachorro de cabeça para baixo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados