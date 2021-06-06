Bahia perde invencibilidade do sistema defensivo

Após dois jogos sem levar gols, o Bahia enfim foi vazado. No Nabi Abi Chedid, o Tricolor empatou por 3 a 3 com o Red Bull Bragantino pela 2ª rodada do Brasileirão.
Apesar do bom resultado fora de casa, o Tricolor lamentou a perda da invencibilidade do sistema defensivo, pois vencia o jogo por 2 a 0 e viu o adversário virar o marcador. A derrota só não aconteceu devido ao gol marcado nos acréscimos.
Vale lembrar, que o time de Dado Cavancanti havia Santos (3 x 0) e Vila Nova (1 x 0) sem levar nenhum gol.
Calendário
No meio da semana, o Bahia encara o Vila Nova, pela Copa do Brasil. O Tricolor joga pelo empate para avançar.