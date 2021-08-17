Bahia oficializa a demissão do técnico Dado Cavalcanti

Crédito: Técnico dirigia o time principal desde dezembro do ano passado (Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia

Dado Cavalcanti não é mais técnico do Bahia. A informação foi confirmada através de nota oficial publicada pelo clube onde o profissional atuou nos últimos anos tanto dirigindo o time principal como também o Time de Transição. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa equipe principal, Dado viveu altos e baixos do pontos de vista de desempenho da equipe onde, apesar da conquista da Copa do Nordeste nesta temporada, teve dificuldade para alcançar maior grau de unanimidade na avaliação.

Recentemente, o time vinha tendo enorme dificuldade para estabelecer uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro ao ponto de carregar um jejum de triunfos que já dura seis rodadas onde o revés de virada para o Atlético-GO representou o "fim da linha" para o treinador.

Dentro desse cenário, Dado Cavalcanti acumulou 51 partidas no banco do Esquadrão onde totalizou 21 triunfos, 11 empates e 19 derrotas.