Bahia oficializa a demissão do técnico Dado Cavalcanti

Dado Cavalcanti não é mais técnico do Bahia. A informação foi confirmada através de nota oficial publicada pelo clube onde o profissional atuou nos últimos anos tanto dirigindo o time principal como também o Time de Transição. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa equipe principal, Dado viveu altos e baixos do pontos de vista de desempenho da equipe onde, apesar da conquista da Copa do Nordeste nesta temporada, teve dificuldade para alcançar maior grau de unanimidade na avaliação.
Recentemente, o time vinha tendo enorme dificuldade para estabelecer uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro ao ponto de carregar um jejum de triunfos que já dura seis rodadas onde o revés de virada para o Atlético-GO representou o "fim da linha" para o treinador.
Dentro desse cenário, Dado Cavalcanti acumulou 51 partidas no banco do Esquadrão onde totalizou 21 triunfos, 11 empates e 19 derrotas.
Segundo informação do próprio clube, ao menos nesta terça-feira (17) o português Bruno Lopes, contratado para dirigir o Time de Transição, será o responsável por observar a atividade do elenco que se prepara para enfrentar o Grêmio, no sábado (21), em Porto Alegre.