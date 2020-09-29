AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Bahia não apresenta melhora após a chegada de Mano Menezes

Tricolor foi derrotado nos três jogos sob o comando do novo treinador...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 14:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 14:58
Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
Considerado pela mídia um dos times mais bem estruturados da região nordeste do país, o Bahia decepciona neste Campeonato Brasileiro. Se antes de a bola rolar o time era um dos postulantes a uma vaga na Libertadores, atualmente a situação é bem diferente.Com 11 jogos disputados, o Esquadrão de Aço tem apenas um triunfo, somou 9 pontos e ainda surge na lanterna da competição nacional.
Recentemente, a diretoria optou por demitir Roger Machado e apostar no veterano Mano Menezes, que não conseguiu levantar o astral do time. Em três jogos, o comandante perdeu todas e viu a confiança do elenco cair.
Como se apenas os resultados não fossem ruins, o desempenho dos setores também afundou. O ataque marcou apenas dois gols, todos no jogo contra o Corinthians. Diante do Athetico e Atlético-GO, o Tricolor passou em branco.
A defesa, tão valorizada pelo novo treinador, também não melhorou. Foram cinco gols sofridos, um deles de goleiro, no revés contra o Dragão, em Pituaçu.
Na quarta-feira, o próximo adversário é o Botafogo, que aparece na zona de rebaixamento e também busca a reação no torneio. O jogo está marcado para às 21h30 (Horário de Brasília), no Nilton Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 17/07/2026
Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados