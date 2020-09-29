Bahia não apresenta melhora após a chegada de Mano Menezes

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

Considerado pela mídia um dos times mais bem estruturados da região nordeste do país, o Bahia decepciona neste Campeonato Brasileiro. Se antes de a bola rolar o time era um dos postulantes a uma vaga na Libertadores, atualmente a situação é bem diferente.Com 11 jogos disputados, o Esquadrão de Aço tem apenas um triunfo, somou 9 pontos e ainda surge na lanterna da competição nacional.

Recentemente, a diretoria optou por demitir Roger Machado e apostar no veterano Mano Menezes, que não conseguiu levantar o astral do time. Em três jogos, o comandante perdeu todas e viu a confiança do elenco cair.

Como se apenas os resultados não fossem ruins, o desempenho dos setores também afundou. O ataque marcou apenas dois gols, todos no jogo contra o Corinthians. Diante do Athetico e Atlético-GO, o Tricolor passou em branco.

A defesa, tão valorizada pelo novo treinador, também não melhorou. Foram cinco gols sofridos, um deles de goleiro, no revés contra o Dragão, em Pituaçu.