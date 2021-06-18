Bahia engata boa sequência como visitante na temporada

Antes de o jogo contra o Ceará iniciar, o Bahia sonhava com mais um bom resultado fora de casa para recuperar os pontos perdidos contra o Inter e subir na classificação.
Agora, além de bater seu principal adversário na região nordeste, o Tricolor também começa a criar uma casca para os duelos fora de casa.
Nas últimas três partidas como visitante, o Bahia não saiu de campo derrotado. Foram duas vitórias e um empate.
Apesar de um dos triunfos serem pela Copa do Brasil, os placares mostram uma evolução da equipe comandada por Dado Cavalcanti, que apresentava dificuldade para jogar fora de casa.
Confira os resultados fora de casa do Bahia na invencibilidade:
Vila Nova 0 x 1 Bahia – Copa do BrasilBragantino 3 x 3 Bahia – BrasileirãoCeará 1 x 2 Bahia - Brasileirão