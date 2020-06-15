Bahia confirma dois casos de COVID-19 no elenco

Crédito: Divulgação/Bahia

Na manhã deste domingo, o Bahia confirmou que dois jogadores e três colaboradores foram diagnosticados com COVID-19. Assim como em outros times que confirmaram casos positivos, o Bahia também não revelou nenhum nome.E MAIS:COVID-19: Ferj e clubes planejam volta do Carioca até o fim da semana, e Brasil tem 612 mortes em 24 horasAtacante franco-senegalês deve acertar sua ida para o QatarReprise da Virada Histórica do Vasco rende três assuntos mais comentados no Twitter mundialDe acordo com a assessoria do Tricolor, os testes foram iniciados na semana passada. Ao todo, 81 pessoas participaram da coleta. Além dos infectados, outros cinco atletas apresentaram a doença anteriormente e estão imunes.

Volta aos trabalhos

A expectativa é que o prefeito de Salvador, ACM Neto, libere que os treinos dos clubes sejam feitos nos CT’S.

Confira o comunicado do Bahia:

O Esporte Clube Bahia comunica que recebeu o resultado dos exames de Covid-19 realizados na manhã de quarta-feira (10), no CT Evaristo de Macedo, com objetivo de garantir a maior segurança de atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol tricolor.

Entre os 81 testados, dois jogadores estão contaminados sem apresentar sintomas. Outros cinco tiveram a doença anteriormente, já se encontram imunizados e não transmitem mais o vírus.

Todos foram informados na noite deste sábado (13) e orientados pelo departamento médico sobre os procedimentos que devem ser adotados a fim de cumprir os protocolos de proteção.

Dois exames de atletas ficarão prontos nesta segunda (15) porque ocorreram depois, na sexta (12).

Além disso, três casos positivos envolveram colaboradores do Esquadrão.