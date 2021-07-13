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futebol

Bahia confirma a venda do zagueiro Juninho

Atleta foi negociado com o FC Midtjylland –DIN e deixa o time comandado por Dado Cavalcanti...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 09:26

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 09:26
Crédito: Defensor entrou na vaga de Luiz Otavio, suspenso (Felipe Oliveira/EC Bahia
Agora é oficial. Na manhã desta terça-feira, o Bahia deu um ponto final na negociação e vendeu o zagueiro Juninho para o FC Midtjylland –DIN.
Na venda, o Esquadrão de Aço lucrou R$ 10 milhões e ficou com 5% de uma futura negociação do jogador no mercado da bola.
Após chegar em baixa ao Tricolor, Juninho deu sinais de recuperação e rapidamente tornou-se titular absoluto da zaga.
No último fim de semana, quando a equipe jogou contra o São Paulo, o atleta não foi relacionado, pois estava com a negociação em andamento.
Contrato perto do fim
Um dos motivos que aceleraram a saída do atleta é o contrato, que chegaria ao fim em dezembro. Ou seja, o Tricolor corria o risco de perder Juninho e ficar sem nenhum centavo.

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