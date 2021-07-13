Bahia confirma a venda do zagueiro Juninho

Crédito: Defensor entrou na vaga de Luiz Otavio, suspenso (Felipe Oliveira/EC Bahia

Agora é oficial. Na manhã desta terça-feira, o Bahia deu um ponto final na negociação e vendeu o zagueiro Juninho para o FC Midtjylland –DIN.

Na venda, o Esquadrão de Aço lucrou R$ 10 milhões e ficou com 5% de uma futura negociação do jogador no mercado da bola.

Após chegar em baixa ao Tricolor, Juninho deu sinais de recuperação e rapidamente tornou-se titular absoluto da zaga.

No último fim de semana, quando a equipe jogou contra o São Paulo, o atleta não foi relacionado, pois estava com a negociação em andamento.

Contrato perto do fim