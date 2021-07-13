Bahia confirma a venda do zagueiro Juninho

Agora é oficial. Na manhã desta terça-feira, o Bahia deu um ponto final na negociação e vendeu o zagueiro Juninho para o FC Midtjylland –DIN.
Na venda, o Esquadrão de Aço lucrou R$ 10 milhões e ficou com 5% de uma futura negociação do jogador no mercado da bola.
Após chegar em baixa ao Tricolor, Juninho deu sinais de recuperação e rapidamente tornou-se titular absoluto da zaga.
No último fim de semana, quando a equipe jogou contra o São Paulo, o atleta não foi relacionado, pois estava com a negociação em andamento.
Contrato perto do fim
Um dos motivos que aceleraram a saída do atleta é o contrato, que chegaria ao fim em dezembro. Ou seja, o Tricolor corria o risco de perder Juninho e ficar sem nenhum centavo.