Bahia confirma a chegada do meia Lucas Mugni

Na tarde desta sexta-feira, o Bahia confirmou a chegada do meia Lucas Mugni, que estava livre no mercado de transferências. O acordo é até dezembro de 2022.
A contratação do Tricolor havia sido anunciada de maneira misteriosa pelo presidente Guilherme Bellintani. Em live na última quinta-feira, ele informou que o clube havia avançado na contratação de um atleta gringo.
Agora, com a chegada de Lucas Mugni, o técnico Dado Cavalcanti ganha mais uma opção na criação de jogo, que tem Rodriguinho como referência.
Antes de assinar com o Tricolor, Mugni ficou perto da Chapecoense, mas o acordo que estava praticamente selado, não ocorreu.