Bahia chega a sua 5ª goleada na temporada 2021

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

Definitivamente, o time do Bahia é um dos favoritos ao título da Copa do Nordeste. No último sábado, a vítima foi CRB que chegou com esperanças em Pituaçu, mas acabou superado por 4 a 0.

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O placar elástico foi construído com autoridade pela equipe de Dado Cavalcanti, que marcou dois gols em cada tempo.

Agora, o Bahia está entre os quatro do torneio regional e mede forças com o Fortaleza, que chegou a semi após bater o CSA.

Time da Goleada

O placar elástico contra o CRB não é uma novidade para o Bahia, que tem se acostumado a massacrar os adversários.

Antes do Galo, o Tricolor de Salvador já havia goleado o Campinense, Sport, Altos e Manaus.

Confira abaixo as goleadas do Bahia em 2021: