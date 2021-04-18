Bahia chega a sua 5ª goleada na temporada 2021

Definitivamente, o time do Bahia é um dos favoritos ao título da Copa do Nordeste. No último sábado, a vítima foi CRB que chegou com esperanças em Pituaçu, mas acabou superado por 4 a 0.
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O placar elástico foi construído com autoridade pela equipe de Dado Cavalcanti, que marcou dois gols em cada tempo.
Agora, o Bahia está entre os quatro do torneio regional e mede forças com o Fortaleza, que chegou a semi após bater o CSA.
Time da Goleada
O placar elástico contra o CRB não é uma novidade para o Bahia, que tem se acostumado a massacrar os adversários.
Antes do Galo, o Tricolor de Salvador já havia goleado o Campinense, Sport, Altos e Manaus.
Confira abaixo as goleadas do Bahia em 2021:
Campinense 1 x 7 BahiaBahia 4 x 0 SportBahia 5 x 0 Altos-PIBahia 4 x 1 ManausBahia 4 x 0 CRB