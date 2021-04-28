Bahia chega a 6ª goleada na temporada 2021

Na noite da última terça-feira, o Bahia fez mais uma vítima na temporada 2021. Trata-se do Guabirá-BOL, que não resistiu ao time de Dado Cavalcanti e foi superado por 5 a 0, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana.
O placar aplicado em cima dos bolivianos não é uma novidade para o Bahia, que coleciona goleadas ao longo dos confrontos.
Antes de bater o Guabirá, o Esquadrão de Aço já havia massacrado a Campinense, Sport, Altos, Manaus e CRB.
Confira abaixo as goleadas do Bahia em 2021:
Campinense 1 x 7 BahiaBahia 4 x 0 SportBahia 5 x 0 AltosBahia 4 x 1 ManausBahia 4 x 0 CRBBahia 5 x 0 Guabirá