Bahia acumula marcas negativas nas últimas três rodadas do Brasileirão

O sinal de alerta está mais do que ligado dentro do Bahia. Com três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, a equipe despencou e aparece na 9ª colocação, com 17 pontos.
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O último tropeço ocorreu na manhã de domingo, quando a equipe acabou superada pelo Atlético-MG por 3 a 0, em pleno Mineirão.Jejum de Gols
Na maré negativa que iniciou diante do São Paulo, o Bahia passou as últimas três rodadas sem balançar as redes. Por outro lado, a zaga foi vazada em nove oportunidades.
Copa do Brasil
Agora, a recuperação precisa ocorrer no meio de semana, quando o Bahia mede forças contra o Atlético-MG, no Mineirão.