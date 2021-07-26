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futebol

Bahia acumula marcas negativas nas últimas três rodadas do Brasileirão

Diante do São Paulo, Fla e Galo, o Tricolor não marcou nenhum gol e sofreu nove...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 16:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2021 às 16:41
Crédito: Pedro Souza / Atlético
O sinal de alerta está mais do que ligado dentro do Bahia. Com três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, a equipe despencou e aparece na 9ª colocação, com 17 pontos.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o desempenho do Bahia no Brasileirão
O último tropeço ocorreu na manhã de domingo, quando a equipe acabou superada pelo Atlético-MG por 3 a 0, em pleno Mineirão.Jejum de Gols
Na maré negativa que iniciou diante do São Paulo, o Bahia passou as últimas três rodadas sem balançar as redes. Por outro lado, a zaga foi vazada em nove oportunidades.
Copa do Brasil
Agora, a recuperação precisa ocorrer no meio de semana, quando o Bahia mede forças contra o Atlético-MG, no Mineirão.

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