Bahia acumula eliminações precoces no início da temporada

O 2022 do Bahia está definitivamente abaixo do esperado. Se o time prometeu uma reação após a queda para a Série B, ele apresenta dificuldade nas primeiras competições e ligou o sinal de alerta.

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Diferente dos anos anteriores, o Tricolor chegou a utilizar o estadual com a equipe principal, mas isso não foi o suficiente para chegar ao mata-mata.

A decepção ficou na fase de classificação e uma eliminação precoce, que incomodou o seu torcedor.

A última tristeza ocorreu no fim de semana, quando o Bahia venceu o seu jogo na Copa do Nordeste, mas não teve a combinação de resultados que precisava e caiu na fase de grupos.

Agora, o time de Guto Ferreira tem no calendário a Copa do Brasil, torneio que ainda está vivo, e a Série B, competição que é vista como a principal do ano Tricolor.