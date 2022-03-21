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futebol

Bahia acumula eliminações precoces no início da temporada

Tricolor não conseguiu ir longe no estadual e agora na Copa do Nordeste...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 15:33

Publicado em 21 de Março de 2022 às 15:33

O 2022 do Bahia está definitivamente abaixo do esperado. Se o time prometeu uma reação após a queda para a Série B, ele apresenta dificuldade nas primeiras competições e ligou o sinal de alerta.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Diferente dos anos anteriores, o Tricolor chegou a utilizar o estadual com a equipe principal, mas isso não foi o suficiente para chegar ao mata-mata.
A decepção ficou na fase de classificação e uma eliminação precoce, que incomodou o seu torcedor.
A última tristeza ocorreu no fim de semana, quando o Bahia venceu o seu jogo na Copa do Nordeste, mas não teve a combinação de resultados que precisava e caiu na fase de grupos.
Agora, o time de Guto Ferreira tem no calendário a Copa do Brasil, torneio que ainda está vivo, e a Série B, competição que é vista como a principal do ano Tricolor.
Crédito: BahiafoiderrotadoemcasapeloBarcelonadeIlhéus(FelipeOliveira/Bahia

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