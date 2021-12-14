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Bahia acelera a renovação de contrato do goleiro Danilo Fernandes

Arqueiro foi aprovado por comissão técnica e diretoria e deve ficar mais um ano em Salvador...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 09:46

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 09:46

O baque do rebaixamento ainda ecoa nos bastidores do Bahia, mas a diretoria trabalha firme para segurar algumas peças do elenco.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Uma delas é Danilo Fernandes, que chegou durante a temporada e agradou comissão técnica e diretoria.
Experiente e voz importante no vestiário, o arqueiro vai permanecer em Salvador por mais uma temporada e a renovação será oficializada nas próximas horas.
Com a comissão técnica e meta definidas, Guilherme Bellintani e seus pares irão continuar em análise para saber quem fica no elenco para a próxima temporada.
Crédito: DaniloFernandesestáemaltanoBahia(FelipeOliveira/ECBahia

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