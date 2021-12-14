Bahia acelera a renovação de contrato do goleiro Danilo Fernandes

O baque do rebaixamento ainda ecoa nos bastidores do Bahia, mas a diretoria trabalha firme para segurar algumas peças do elenco.

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Uma delas é Danilo Fernandes, que chegou durante a temporada e agradou comissão técnica e diretoria.

Experiente e voz importante no vestiário, o arqueiro vai permanecer em Salvador por mais uma temporada e a renovação será oficializada nas próximas horas.

Com a comissão técnica e meta definidas, Guilherme Bellintani e seus pares irão continuar em análise para saber quem fica no elenco para a próxima temporada.