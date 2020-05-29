Avelar fala de nova posição no Timão e diz se inspirar em Sergio Ramos

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

O caos provocado pela pandemia de coronavírus e uma lesão logo no início da temporada praticamente deixaram passar batida uma significativa mudança no elenco do Corinthians: a saída de Danilo Avelar da lateral para o miolo da zaga. Após conversa com o então recém-contratado Tiago Nunes, ele topou o desafio para 2020 e diz se basear em alguém que fez o mesmo caminho: Sergio Ramos.

Durante live da Corinthians TV, na noite da última quarta-feira, Avelar contou como foi o processo que o levou a aceitar a mudança de posição em campo. No entanto, ele revelou que desde quando jogava no futebol italiano, pelo Torino, já havia conversas sobre uma possível migração para a zaga. Sendo assim, já era uma ideia que facilitou o papo com o novo treinador corintiano.

- Na verdade isso vem desde a época do Torino, porque lá, querendo ou não, lateral tem uma postura mais defensiva do que ofensiva, e pela minha altura, muito se falava que futuramente eu poderia ter um sucesso legal. Óbvio que eu chego aqui no Brasil como lateral, consegui fazer alguns gols, chegar lá na frente, ajudar um pouco atrás também, mas no ano passado começou já essa situação de poder jogar ali atrás, eu vinha pensando mais ainda de jogar ali na zaga, e com a chegada do Tiago, a gente bateu um papo super franco, super tranquilo, ele me deixou super à vontade para tomar uma decisão. Ele disse que me apoiava em qualquer situação e eu me senti realmente na vontade de aceitar esse desafio, mudar de posição, porque eu acho que posso ter um diferencial bacana e ajudar a equipe - explicou.E MAIS:Love brinca com rival, relembra final e descarta aposentadoriaApresentado ao Avaí, Ralf dispara: 'O Corinthians é página virada'Ex-atacante de Vasco e Corinthians, Célio Taveira morre de COVID-19Corinthians define comissão eleitoral; entenda cenário presidencialVolta do Paulistão: protocolo da FPF prevê times concentrados até finalGrupo de conselheiros do Corinthians pede explicações sobre o dinheiro da venda de Pedrinho ao BenficaEm 2020, ele ainda não pôde atuar em jogos oficiais pelo Timão por conta de uma lesão no púbis, que o afastou dos gramados até a paralisação das atividades. Sua participação foi apenas na Florida Cup. Com esse tempo longe dos campos, ampliado pela pandemia de coronavírus, ele pode ter tempo para estudar um pouco mais essa transição. E elegeu Sergio Ramos, do Real Madrid, como um jogador no qual se baseia, uma vez que fez uma mudança parecida.

- Eu falo de um exemplo, de uma pessoa que eu estou me espelhando, porque o Sergio Ramos é um cara que foi lateral na época de Sevilla, depois ele se tornou zagueiro, então tem umas características de lateral que vai para zagueiro, aí o pessoal acha que eu vou fazer igual o cara (risos). Com certeza vou dar meu máximo diante dos meus limites, obviamente que se um dia eu chegar aos 10% do que aquele cara faz, estamos bem na fita. Mas você pode ter certeza que tem várias pessoas que eu me espelho, que eu vejo alguns vídeos, até para se adaptar o mais rápido possível, se espelhar em saída de bola, em passe, etc, para conseguir poder dar conta do recado - concluiu.