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Aval de Dracena, voto contra no CG, abertura na Folha: bastidores da contratação de Ricardo Goulart

Meia-atacante vai assinar nas próximas horas um contrato de dois anos com o Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 13:02

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 13:02

O Santos acertou a contratação do meia-atacante Ricardo Goulart, ex-Guangzhou Evergrande, da China. O jogador vai assinar nas próximas horas um contrato de dois anos com o clube e terá salários na casa dos R$ 500 mil, além de bônus por ações de marketing.As negociações com o jogador duraram pouco mais de uma semana, com o acordo sendo firmado de fato neste sábado. Maior reforço da gestão de Andres Rueda, Ricardo Goulart teve o aval do executivo de futebol, Edu Dracena, que trabalhou com o jogador no Palmeiras e reforçou internamente a necessidade de contratação de um atleta com a bagagem do meia-atacante até como forma de potencializar os garotos do Peixe.
Apesar do parecer do executivo, a contratação não foi aprovada por unanimidade no Comitê de Gestão. Um dos membros votou contra o acordo no momento da decisão. Nem todos os membros participaram da votação.Além do parecer de Dracena, os membros do Comitê de Gestão que aprovaram a contratação levaram em consideração a diminuição da folha salarial do clube proporcionado com as saídas de Pará, Jean Mota, Diego Tardelli e Raniel. A economia do Santos com a rescisão de três desses atletas e com o empréstimo de Raniel (Santos paga a metade do salário) é superior ao valor que o Peixe vai gastar com os salários de Ricardo Goulart.
Aos 30 anos, Ricardo Goulart atuou como segundo atacante e de centroavante e, em algumas oportunidades, como ponta e meia. Na China, inclusive, ele é considerado um dos jogadores estrangeiros mais vitoriosos do país. Ao todo, conquistou três títulos do Campeonato Chinês, um da Liga dos Campeões da Ásia, um da Copa e três da Supercopa.
A última partida de Goulart foi em agosto. Na temporada, foram 13 jogos, com sete gols e uma assistência. Em 2020, foi emprestado ao Hebei e participou de 22 jogos com quatro bolas nas redes e cinco assistência. Foi considerado um dos melhores jogadores da Superliga Chinesa.
Crédito: RicardoGoulartéonovoreforçodoSantos(Foto:Divulgação/Guangzhou

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