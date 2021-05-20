Avaí x Chapecoense se consolida como final mais repetida dos últimos anos no Catarinense

Crédito: Última edição do clássico estadual foi disputada em Itajaí (Márcio Cunha/ACF

Pela terceira vez considerando as últimas cinco edições do Campeonato Catarinense, Avaí e Chapecoense serão os responsáveis por definir quem levantará a taça do estadual. Ignorando os aspectos técnico, de calendário e planejamento já visando a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro, cada clube tem um elemento histórico interessante que pode se "apegar" pensando em conhecer melhor os caminhos para o título.

Do lado avaiano, além de ostentar uma galeria mais recheada de conquistas do Catarinense do que seu adversário (17 taças contra sete da Chapecoense), a lembrança da tensa final de 2019 ainda é viva na memória. Depois do 1 a 1 no tempo normal da decisão em jogo único, a disputa de pênaltis teve o time Azzurra levando a melhor por 4 a 2.