Avaí x Chapecoense se consolida como final mais repetida dos últimos anos no Catarinense

Pela terceira vez considerando as últimas cinco edições do Campeonato Catarinense, Avaí e Chapecoense serão os responsáveis por definir quem levantará a taça do estadual. Ignorando os aspectos técnico, de calendário e planejamento já visando a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro, cada clube tem um elemento histórico interessante que pode se "apegar" pensando em conhecer melhor os caminhos para o título.
Do lado avaiano, além de ostentar uma galeria mais recheada de conquistas do Catarinense do que seu adversário (17 taças contra sete da Chapecoense), a lembrança da tensa final de 2019 ainda é viva na memória. Depois do 1 a 1 no tempo normal da decisão em jogo único, a disputa de pênaltis teve o time Azzurra levando a melhor por 4 a 2.
Por sua vez, o time Condá está longe de ser considerado um postulante que experimentou poucas vezes o sabor de uma final dessa magnitude. Isso porque, nas últimas seis edições, a equipe de Chapecó esteve em todas as oportunidades na final. Sendo que, das cinco anteriores, o time faturou três delas.