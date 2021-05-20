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Avaí x Chapecoense se consolida como final mais repetida dos últimos anos no Catarinense

Enquanto o Leão da Ilha tenta repetir o feito 2019, Chape confia na experiência de chegar a decisão pelo sexto ano consecutivo...
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Publicado em 

20 mai 2021 às 17:08

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 17:08

Crédito: Última edição do clássico estadual foi disputada em Itajaí (Márcio Cunha/ACF
Pela terceira vez considerando as últimas cinco edições do Campeonato Catarinense, Avaí e Chapecoense serão os responsáveis por definir quem levantará a taça do estadual. Ignorando os aspectos técnico, de calendário e planejamento já visando a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro, cada clube tem um elemento histórico interessante que pode se "apegar" pensando em conhecer melhor os caminhos para o título.
Do lado avaiano, além de ostentar uma galeria mais recheada de conquistas do Catarinense do que seu adversário (17 taças contra sete da Chapecoense), a lembrança da tensa final de 2019 ainda é viva na memória. Depois do 1 a 1 no tempo normal da decisão em jogo único, a disputa de pênaltis teve o time Azzurra levando a melhor por 4 a 2.
Por sua vez, o time Condá está longe de ser considerado um postulante que experimentou poucas vezes o sabor de uma final dessa magnitude. Isso porque, nas últimas seis edições, a equipe de Chapecó esteve em todas as oportunidades na final. Sendo que, das cinco anteriores, o time faturou três delas.

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