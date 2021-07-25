Auxiliar do Palmeiras despista sobre a estreia de Jorge: 'Vamos ver a condição física para depois falar'

Depois da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense neste sábado (24) pelo Brasileirão, o auxiliar de Abel Ferreira, João Martins, concedeu entrevista coletiva. Perguntado sobre quando o time poderia contar com o lateral Jorge, recém contratado para suprir a ausência de Viña, com a venda encaminhada à Roma, o assistente disse que é preciso aguardar as avaliações dos departamentos do clube sobre a condição do atleta para poder falar sobre isso.- Mais uma opção. Vai iniciar no começo da semana, processo normal de avaliações clínicas. Vamos ver a condição física do Jorge. Isso demora alguns dias. Ele estava em um clube que não estava disputando nenhuma competição agora. Vamos dar ao tempo que demos a todos. Esperar que esteja em condições para depois falar dele - explicou.

Apesar do triunfo, o Alviverde teve dificuldades contra a equipe carioca e não conseguiu criar muitas oportunidades. Em relação a isso, João atribuiu essa questão à qualidade do adversário e ao desgaste provocado pela intensa maratona de jogos do time nas últimas semanas.- Não jogamos contra uma equipe qualquer. Oitavas da Libertadores, bem treinada e bons jogadores. Sabíamos que seria um jogo muito difícil. Esse cansaço físico (da sequência) influência a mente e a performance técnica. Sabíamos que não iríamos criar um volume tão alto. Não por demérito nosso ou porque nós não quiséssemos. Porque o adversário também não nos deixa. Não jogamos sozinhos. Conseguimos fazer um gol, sofrer e defender.

Além disso, o português comentou sobre a série de vitórias do Verdão, que chegou à nona consecutiva. Ele destacou a estabilidade e confiança do elenco, mas ressaltou que algumas dificuldades poderão aparecer pelo caminho.