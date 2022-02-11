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futebol

Auxiliar de Tuchel elogia o Palmeiras e comenta sobre a briga do Chelsea: 'Título que falta na prateleira'

Zsolt Low comentou também sobre as pretensões dos Blues para a decisão deste sábado...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 14:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 14:19
Em coletiva dada na manhã desta sexta, Zsolt Low, técnico interino do Chelsea, falou sobre suas expectativas sobre a final do Mundial de Clubes neste sábado, às 13h30 (de Brasília) contra o Palmeiras, e demonstrou ter ciência da importância da competição para o Chelsea.Sobre o adversário brasileiro, Zsolt Low demonstrou bastante respeito e também falou sobre a atmosfera que os torcedores palmeirenses estão criando em Abu Dhabi.
- Assistimos a vários jogos do Palmeiras. É uma equipe muito boa. A expectativa é de um jogo difícil. O Thiago Silva e o Kenedy falaram bastante da torcida do Palmeiras e o quão bons eles são. Esperamos que vá ter muitos torcedores do Palmeiras amanhã. Será mais um pequeno jogo fora de casa, mas estamos preparados e sabemos que nossos oponentes são fortes.
Ainda sobre o adversário, Low falou sobre a forma recente do Palmeiras, citando também o seu treinador. O técnico do Chelsea também caracterizou o adversário como um time emocional.
- É uma equipe bastante emocional. Vemos muita paixão e emoção neles, mas também, uma boa qualidade técnica. Eles têm um técnico europeu que trouxe estrutura ao time. Nos 10 últimos jogos, não perderam nenhum. Estão em boa forma e nós também. Por isso acredito que amanhã teremos um bom jogo. Os torcedores poderão desfrutar de um bom jogo.
O assistente de Tuchel também falou sobre a situação dos goleiros Kepa e Mendy, que voltou da Copa Africana de Nações, e quem dos dois será o titular.
- Agora que Mendy voltou, temos que decidir esta noite. Independente de quem escolhermos, os dois goleiros foram muito bem nas últimas semanas. Não há preocupação.
No fim da coletiva, quando perguntado sobre a importância da competição, Low foi direto.
- Quando você entra numa competição, é importante vencê-la. É um grande torneio para nós e o Chelsea nunca venceu. Talvez seja a única taça que falta na prateleira do Chelsea, então queremos ganhá-la.
Crédito: ChelseaenfrentaoPalmeirasnafinaldestesábadoGIUSEPPECACACE/AFP

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