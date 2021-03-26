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futebol

Autor dos dois gols do Fluminense em derrota, Fred admite: 'A gente fez um primeiro tempo muito ruim'

O capitão do Tricolor também afirmou que a equipe 'fez de tudo' para sair com a vitória...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 19:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 19:54
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense foi derrotado pelo Volta Redonda por 3 a 2 ,nesta sexta-feira, em Bacaxá, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Autor dos dois gols do Tricolor na partida, Fred lamentou o resultado e relembrou que este foi o primeiro jogo de alguns jogadores do time titular na temporada de 2021. O capitão Tricolor também destacou que o resultado aconteceu pelo primeiro tempo "muito ruim" da equipe.
> Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores - No primeiro tempo a gente acabou tomando ali que acaba desequilibrando, devido ao calor, ao gramado também que prende bastante a bola. Primeiro jogo nosso também, a gente sente e tem que recuperar o jogo e correr atrás. Realmente, é muito sacrificante, as circunstâncias acabam ficando bem mais difíceis para a gente. Acho que esse resultado se dá pelo primeiro tempo, mas depois a gente entrou no jogo. A gente fez um primeiro tempo muito ruim.
Fred destacou que o espírito da equipe é de cobranças e de elogios. O camisa 9 também afirmou que a equipe fez de tudo para sair com a vitória da partida.
- Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. A gente põe pra cima, a gente cobra, a gente elogia, esse é o espírito nosso aqui há muito tempo. A gente precisa de todo mundo, a gente tentou fazer de tudo para sair com mais essa vitória, vínhamos com três vitórias seguidas, mas não conseguimos fazer essa quarta.

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