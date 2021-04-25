Autor do primeiro gol do Botafogo, Pedro Castro comemora vitória: 'Feliz de voltar e ajudar a equipe'

Na noite deste domingo, o Botafogo goleou o Macaé por 4 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela última rodada da Taça Guanabara. Recuperado de uma subluxação na patela do joelho esquerdo, Pedro Castro voltou ao time titular e contribuiu com o primeiro gol do Alvinegro. De acordo com ele, marcar é bom para dar confiança, porém o mais importante é ajudar a equipe.> Esqueceu de alguém? Veja quem entrou em campo pelo Bota na temporada- Fico feliz, quero agradecer primeiramente a Deus, à minha família que me apoiou e aos médicos que me ajudaram a sair. Fico feliz de voltar e ajudar a equipe é o mais importante, sair vencedor. Mas fazer um golzinho é sempre bom para a gente comemorar e para dar mais confiança para a temporada.