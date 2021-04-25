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Autor do primeiro gol do Botafogo, Pedro Castro comemora vitória: 'Feliz de voltar e ajudar a equipe'

Recuperado de uma subluxação na patela do joelho esquerdo, o camisa 33 foi um dos destaques da goleada...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 20:19

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 20:19
Crédito: Divulgação/Botafogo
Na noite deste domingo, o Botafogo goleou o Macaé por 4 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela última rodada da Taça Guanabara. Recuperado de uma subluxação na patela do joelho esquerdo, Pedro Castro voltou ao time titular e contribuiu com o primeiro gol do Alvinegro. De acordo com ele, marcar é bom para dar confiança, porém o mais importante é ajudar a equipe.> Esqueceu de alguém? Veja quem entrou em campo pelo Bota na temporada- Fico feliz, quero agradecer primeiramente a Deus, à minha família que me apoiou e aos médicos que me ajudaram a sair. Fico feliz de voltar e ajudar a equipe é o mais importante, sair vencedor. Mas fazer um golzinho é sempre bom para a gente comemorar e para dar mais confiança para a temporada.
O Botafogo vive um momento de reconstrução na temporada. Após eliminações precoces na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca, a pressão para a partida deste domingo aumentou. Contudo, Castro acredita que o Alvinegro está no caminho para conseguir os objetivos da temporada.
- A vitória é sempre importante, pode ser 1 a 0 ou do jeito que foi (goleada). O importante é a equipe mostrar que está querendo, está evoluindo e como falei, a temporada vai ser muito difícil, mas acredito que estamos em um caminho bom para conseguir os objetivos da temporada.

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