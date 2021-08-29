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Autor do primeiro gol da vitória do Vasco, Andrey comemora: 'Serve para dar confiança para a equipe'

Volante tem boa atuação diante da Ponte e destaca a importância do triunfo para a sequência da temporada. O atleta disse que todos assimilaram bem os treinos de Lisca...
LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 18:21

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 18:21

Crédito: Andrey marcou o primeiro gol da vitória do Vasco sobre a Ponte Preta pela Série B (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco jogou bem diante da Ponte Preta e conseguiu voltar a vencer na Série B. Após uma semana intensa de treinos, a primeira desde a chegada do técnico Lisca, o time mostrou evolução e os volantes se destacaram com boa marcação e gols. Na saída de campo, Andrey destacou a importância da vitória, após três derrotas seguidas, que culminou no seu desabafo diante do Operário (PR), em Ponta Grossa.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Sentimento de alegria. Acho que a gente absorveu bem o que o professor Lisca trabalhou durante a semana, consertamos os erros . Refletimos bastante, para hoje fazer uma boa partida, buscar o tempo todo o segundo e o terceiro gol. Felizmente saímos daqui com 2 a 0, uma grande vitória. Serve muito para dar confiança para a equipe na sequência do campeonato. Nós temos uma longa jornada e se Deus quiser vamos colocar o Vasco no lugar que ele merece - frisou o volante.
Com a vitória, o Vasco ocupa a décima colocação com 31 pontos, a quatro do G4. O time mostrou aplicação tática e novidades na distribuição dos jogadores em campo. Além de Andrey, Caio Lopes foi um dos destaques do Gigante da Colina e marcou o seu primeiro gol como profissional do clube carioca.
O próximo compromisso do Vasco na Série B será na sexta-feira, às 19h, contra o Brasil de Pelotas, também na Colina Histórica. A partida é válida pela vigésima segunda rodada, a terceira do returno da Série B.

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