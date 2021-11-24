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Autor do gol que salvou a Ponte Preta do rebaixamento, Moisés revela alívio por acabar com chance de queda

Artilheiro da Macaca na temporada marcou nos dois últimos jogos da equipe...

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 20:00
O atacante Moisés se diz aliviado após marcar o gol que garantiu a vitória da Ponte Preta, no último sábado (20), contra o Confiança e livrar o clube do rebaixamento à Série C. Artilheiro da Macaca na temporada, o jogador chegou a 13 gols e fala sobre ter marcado o seu gol mais importante do ano.– Foi um ano muito difícil para todos nós do time e sabíamos que uma queda para Série C seria complicado. A Ponte Preta é um clube grande, camisa pesada e não merecia cair, e muito menos, estar brigando para não cair. Então, aquele gol foi um sentimento de alívio. Para mim foi o mais importante da temporada, pois consegui ajudar a equipe a se livrar de vez do rebaixamento – afirmou.
Após ficar 14 jogos sem marcar, Moisés voltou a balançar as redes contra Londrina e Confiança, respectivamente. O atacante comemora ter reencontrado o caminho do gol, ainda mais em um momento decisivo da equipe na reta final da Série B.
– Para um atacante é muito difícil ficar muitas rodadas sem balançar as redes, mas continuei trabalhando e com muita fé acreditei que o gol viria e, graças a Deus, veio no momento certo. Ele proporcionou esse momento e me abençoou com os gols no momento mais difícil.
Agora, a Ponte Preta cumpre tabela contra o Coritiba, nesta sexta-feira (26), às 19h (de Brasília), pela última rodada da Série B do Brasileirão. O atacante Moisés faz um balanço de 2021 e, apesar dos bons números individuais, lamenta que a equipe não tenha atingido os objetivos da temporada.Minha temporada foi de altos e baixos, mas acredito que consegui mostrar uma evolução de 2020 para 21. São 13 gols na temporada e acredito que fiz um bom ano individualmente, apesar de que infelizmente não conseguimos atingir os objetivos da equipe. Mas fica a expectativa para que 2022 seja melhor.
Crédito: Foto:ÁlvaroJr./PontePress

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