Autor do gol que salvou a Ponte Preta do rebaixamento, Moisés revela alívio por acabar com chance de queda

O atacante Moisés se diz aliviado após marcar o gol que garantiu a vitória da Ponte Preta, no último sábado (20), contra o Confiança e livrar o clube do rebaixamento à Série C. Artilheiro da Macaca na temporada, o jogador chegou a 13 gols e fala sobre ter marcado o seu gol mais importante do ano.– Foi um ano muito difícil para todos nós do time e sabíamos que uma queda para Série C seria complicado. A Ponte Preta é um clube grande, camisa pesada e não merecia cair, e muito menos, estar brigando para não cair. Então, aquele gol foi um sentimento de alívio. Para mim foi o mais importante da temporada, pois consegui ajudar a equipe a se livrar de vez do rebaixamento – afirmou.

Após ficar 14 jogos sem marcar, Moisés voltou a balançar as redes contra Londrina e Confiança, respectivamente. O atacante comemora ter reencontrado o caminho do gol, ainda mais em um momento decisivo da equipe na reta final da Série B.

– Para um atacante é muito difícil ficar muitas rodadas sem balançar as redes, mas continuei trabalhando e com muita fé acreditei que o gol viria e, graças a Deus, veio no momento certo. Ele proporcionou esse momento e me abençoou com os gols no momento mais difícil.

Agora, a Ponte Preta cumpre tabela contra o Coritiba, nesta sexta-feira (26), às 19h (de Brasília), pela última rodada da Série B do Brasileirão. O atacante Moisés faz um balanço de 2021 e, apesar dos bons números individuais, lamenta que a equipe não tenha atingido os objetivos da temporada.Minha temporada foi de altos e baixos, mas acredito que consegui mostrar uma evolução de 2020 para 21. São 13 gols na temporada e acredito que fiz um bom ano individualmente, apesar de que infelizmente não conseguimos atingir os objetivos da equipe. Mas fica a expectativa para que 2022 seja melhor.