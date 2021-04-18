Autor do gol da vitória do Fluminense, Nino é eleito melhor jogador do clássico pela torcida

Crédito: Nino comemorando seu gol contra o Botafogo. MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Na tarde do último sábado, o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0, e garantiu sua vaga nas semifinais do Carioca, com uma rodada de antecedência. Além da conquista de mais três pontos e o gol marcado, o zagueiro Nino pode comemorar também sua atuação, já que para a torcida Tricolor, foi o melhor em campo no clássico vovô.

> Veja a classificação do Campeonato CariocaO anúncio do resultado das votações aconteceu neste domingo, por meio das redes sociais do Fluminense. Segundo a publicação do clube, Nino foi escolhido por 74% dos torcedores como o melhor em campo no clássico contra o Botafogo. Nino terminou em alta a última temporada e, com seis jogos no Carioca, já mostrou que manteve o ritmo que lhe tornou titular no Tricolor. Assim, no Estadual, o zagueiro é o atleta que mais passes certos deu e mais interceptações fez pelo Fluminense. Com o gol marcado no clássico do último sábado, Nino chegou a seis tentos pelo Flu em 96 partidas.