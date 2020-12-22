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Autor do gol da vitória, Carlinhos sinaliza possibilidade de herdar a vaga de Benítez no Vasco

Tento do meio-campista garantiu o fim do jejum de vitórias do Cruz-Maltino. Ele também já marcou em outros jogos decisivos ao longo da carreira...

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 dez 2020 às 08:30
Crédito: Carlinhos marcou o primeiro gol dele pelo clube de São Januário (Celso Pupo/Fotoarena/LANCEPRESS!
Se estiver fisicamente recuperado, Benítez pode até voltar ao time do Vasco contra o Athletico-PR, neste domingo, mas é possível que seja a última partida dele pelo Cruz-Maltino. O contrato de empréstimo dele termina dia 31, e a manutenção dele se apresenta difícil. Mas o que parece ser um problema virou esperança na última partida, quando Carlinhos atuou e fez o gol da vitória sobre o Santos.– Tivemos jogadores importantes que não jogaram. O Benítez, na posição de 10, que é um jogador muito importante na nossa estrutura e, portanto, tem aquelas características de meia-atacante. O Carlinhos também sabe fazer, como fez hoje muito bem - o técnico Ricardo Sá Pinto valorizou, após a partida.
Foram 23 jogos do meio-campista, entre partidas boas, como diante do Corinthians, e até um pênalti mal cobrado, diante do Caracas, até o primeiro gol marcado. Entretanto, não é a primeira vez que o jogador de 26 anos faz um gol decisivo. Nas passagens em Portugal, por exemplo, ele marcou em dois empates do Vitória de Setúbal com o Benfica.
Sá Pinto já havia comandado Carlinhos. Quando chegou ao Vasco, definiu o jogador como um "8", não necessariamente um armador principal. Seja como for, atual e a futura diretoria do Cruz-Maltino tentam e tentarão ter Benítez, pelo menos, até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Se não for possível, o autor do gol que tirou o Vasco de um jejum de vitórias superior a um mês já deu o recado: pode ser ele o dono da posição.

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