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Autor do gol da virada, Luccas Claro celebra vitória do Fluminense, mas critica arbitragem do clássico

Para o zagueiro, árbitro errou em lance do gol do Botafogo...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 22:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 22:50
Nesta quinta, o Fluminense conquistou mais uma vitória em clássicos. O Tricolor venceu o Botafogo por 2 a 1, de virada, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela quinta rodada do Carioca. Autor do gol do desempate, Luccas Claro celebrou a participação no triunfo e elogiou a equipe. Porém, o zagueiro não deixou de se queixar da arbitragem que, segundo ele, interferiu no gol sofrido na primeira etapa. - Estou muito feliz. Fazia um tempo que eu estava buscando esse gol, mas eu acredito que independente de quem fizesse o gol, ele ia sair. O Fluminense demandou a partida praticamente o tempo todo, tomamos o gol em um momento em que a gente não estava bem. Acho até que foi um erro, parar o jogo em uma bola parada. Não estou justificando o gol que tomamos, mas acho que tinha que esperar um tiro de meta, uma lateral... enfim, nós acreditamos e buscamos a vitória a todo o momento. Foram merecidos os três pontos, então é manter a cabeça no lugar e continuar trabalhando como estamos fazendo - disse.
> Veja a tabela do Cariocão Com o resultado, o Fluminense acumula 12 pontos e ocupa a segunda classificação do Carioca, atrás apenas do Vasco. Neste domingo, o Tricolor enfrenta a Portuguesa, às 16h, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela sexta rodada da competição.
Crédito: LuccasClaromarcouosegundogoldoFluminensesobreoBotafogo(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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