Autor de três gols, Bruno Henrique fala sobre recuperação e comemora vitória do Flamengo: 'Muito feliz'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Com hat-trick de Bruno Henrique, o Flamengo goleou o São Paulo por 5 a 1, no Maracanã, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Este, inclusive, foi o segundo jogo seguido do atacante desde que ele se recuperou de uma lesão. Assim, o camisa 27 do Rubro-Negro elogiou do Departamento Médico e o fisioterapeuta do clube para que ele pudesse retornar aos gramados e ajudar o time e destacou que nunca deixou de acreditar em si mesmo. > Gerson faz surpresa e presenteia roupeiro do Flamengo com carro novo- Muito feliz, como eu falei no jogo passado, tive uma lesão que acabou me deixando de fora de jogos importantes, mas o Departamento do Flamengo, o fisioterapeuta são todos competentes e conseguiram me colocar em um jogo tão importante quer era de classificação - disse Bruno Henrique, à TV Globo.

- Consegui voltar, voltar bem com o apoio da Nação, que é muito bom jogar com torcedor e pude jogar bem. Então, estou voltando aos pouquinhos. Tive alguns jogos em que joguei mal, mas acontece. Todo jogador tem altos e baixos, mas eu nunca deixei de acreditar em mim, nunca deixei de trabalhar, porque sei da minha qualidade e que posso ajudar bastante o Flamengo. > Veja a tabela do BrasileirãoQuem faz três gols no Brasileirão também pede música no "Fantástico", jornal da TV Globo. Então, Bruno Henrique escolheu "Bilhete Premiado", canção de MC Kevin, que morreu no dia 16 de maio deste ano. O atacante disse que teve a oportunidade de conhecer Kevin e que ele era uma pessoa "sensacional".

- Vou pedir "Bilhete premiado", que é uma música de um cantor que morreu há pouco tempo, que participou do clipe, o Kevin. Pude conhece-lo, é um cara sensacional. Então, eu escolho essa música aí. Bilhete Premiado.