Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Autor de projeto defende mudança de nome do Maracanã: 'Justo dar o nome do Rei ao maior estádio do mundo'
futebol

Autor de projeto defende mudança de nome do Maracanã: 'Justo dar o nome do Rei ao maior estádio do mundo'

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou projeto de lei de André Ceciliano (PT) que dá ao Maracanã o nome de "Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé"...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 10:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 10:48
Crédito: Divulgação
O deputado André Ceciliano (PT), autor do projeto de lei aprovado pela Alerj que rebatiza o Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, como o nome de "Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé", defendeu a homenagem em vida ao ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira, que completou 80 anos em 2020.
O deputado estadual, que preside a Assembleia Legislativa, relembrou os feitos de Pelé no Maraca e os benefícios da mudança para a cidade do Rio de Janeiro.
- A Assembleia Legislativa aprovou uma homenagem ao maior esportista do século, o nosso querido Rei Pelé. Nada mais justo que dar o nome do Rei ao maior estádio do mundo. Pelé fez história no Maracanã. Dos sete títulos ganhos pelo Santos, seis foram no Maracanã, sendo dois Mundiais. Foi no Maracanã que o Pelé fez o gol mil. E também no Maracanã que ele vestiu o Manto Sagrado, o Manto Rubro-Negro - disse André Ceciliano, antes de seguir:
- Vai ser muito bom para a cidade e para o Estado do Rio de Janeiro. Vamos ter um estádio com o nome do Rei Pelé para atrair turistas ao Rio de Janeiro.A repercussão ao projeto de lei aprovado pela Alerj na última terça-feira, que rebatiza o Maracanã como "Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé" é grande, com mobilização popular para que o governador Cláudio Castro vete a decisão.
André Ceciliano (PT), em sua defesa do projeto, reforça que o nome do jornalista Mário Filho, idealizador do projeto do Maracanã, será mantido no complexo esportivo, que engloba o Ginásio Gilberto Cardoso (Maracanãzinho), o estádio de atletismo Célio de Barros e o parque aquático Júlio Delamare.
- Vamos também manter uma homenagem ao grande jornalista Mário Filho, que foi fundamental para a construção do estádio ali localizado. Vamos manter o nome do Jornalista Mário Filho para todo o complexo esportivo do local. É bom que se diga que o nome Maracanã está eternizado, assim como Pacaembu, Beira-Rio. Todos os grandes estádios do Brasil são reconhecidos pelos bairros onde estão localizados. Nada mais justo que o atleta do século, maior jogador de futebol de todos os tempos, tenha essa grande homenagem em vida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo flamengo fluminense santos vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados