Autor de golaço na vitória do Fluminense, Kayky brinca com marca de Fred: 'Faltam 398 agora'

Neste sábado, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 3 a 1, no Maracanã, e encaminhou sua classificação para as semifinais do Carioca, após entrar no G-4. da competição. Autor do golaço que abriu o placar, Kayky conversou com a imprensa, brincou com a comparação da marca alcançada por Fred - 400 gols na carreira - e falou sobre o bom momento que vive, logo em seus primeiros jogos como titular no profissional.
- No registro, faltam 398 agora, já caiu um pouquinho (risos) - brincou Kayky, ao ser perguntado sobre a comparação de gols com Fred.
Além disso, o jovem atacante também disse do momento que o Fluminense vive, principalmente por estar nas vésperas da estreia na Libertadores, contra o River Plate, no Maracanã.
- É um trabalho novo, professor novo, nós estamos tentando nos adaptar o mais rápido possível, de pouco em pouco estamos encaixando, tenho certeza que vamos conseguir fazer um bom resto de campeonato - afirmou o atacante.
Sobre o golaço marcado, Kayky comentou que, em campo, tenta seguir as orientações dos seus companheiros para buscar os dribles e conseguir efetuar suas jogadas em chances reais, como o tento feito diante do Nova Iguaçu.
- Eles estão sempre mandando eu ir para cima (os outros jogadores), para aproveitar a minha velocidade, graças a Deus eu fui feliz, consegui dar o drible, passar por cima e o que eu estou fazendo de melhor, que é o mano a mano - completou o jovem. O Tricolor volta a campo no próximo domingo, contra o Botafogo, no Maracanã. Agora com 16 pontos, o Fluminense pode decidir sua vaga nas semifinais da Taça Guanabara justamente nesta 10ª rodada, já que o Alvinegro, seu adversário, é o quinto colocado do Estadual.