Autor de golaço, Michael está entre os maiores dribladores do Brasileiro

Crédito: Michael marcou seu 7º gol pelo Flamengo (Alexandre Vidal / Flamengo

Após mais de dois meses sem estufar as redes - desde a semifinal do Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, no início de maio -, Michael voltou a marcar pelo Flamengo. O atacante foi o autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, neste domingo, no Maracanã. Vitória importante para o time no Campeonato Brasileiro e com a marca do jogador: o drible.

Antes de anotar seu 7º tento com a camisa rubro-negra, Michael passou por quatro marcadores, incluindo o goleiro João Paulo. Jogada individual que é característica do rápido atacante desde os tempos de Goiás, onde foi o maior driblador da Série B 2018 e do Brasileirão 2019, segundo dados do Footstats.

Nesta edição, mesmo somando apenas cerca de 590 minutos em campo, o ponta aparece novamente entre os dez jogadores que mais driblam. Com 15 fintas certas em nove jogos disputados - sete como titular -, Michael é o 9º colocado no ranking geral, empatado com Mateus Vital, do Corinthians, e Eduardo, do América Mineiro, Vitinho, do Athletico Paranaense, Sorriso, do Juventude, e Hayner, do Sport. Mosquito, do Corinthians, é o líder com 27. Confira o top 10:

MAIORES DRIBLADORES DO BRASILEIRÃO- Dados do Footstats