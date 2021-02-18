Autor de gol histórico, Marcos Leonardo divide méritos com o grupo

Crédito: Twitter/Santos FC

Titular do Santos neste domingo por conta da lesão de Kaio Jorge, o Menino da Vila Marcos Leonardo foi mais uma vez decisivo para equipe. Foi dele o gol da vitória no clássico diante do Corinthians, que deixou o Peixe ainda mais perto da classificação para a próxima Copa Libertadores.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- A gente sabia que seria um jogo difícil, a gente soube jogar todo mundo junto, aguerridos, fiz o gol da vitória, agradecer a Deus, ao estafe, a todos o grupo que me faz crescer como jogador e como pessoa. Soteldo estava com um incômodo, o professor botou ele no segundo tempo, infelizmente não jogou o tempo inteiro, espero que melhore logo, ele nos ajuda muito - afirmou o jogador.