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Autor de gol histórico, Marcos Leonardo divide méritos com o grupo

Atacante fez o gol de número 1.000 do Santos na Vila em jogos de Campeonatos Brasileiros...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 22:48

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 22:48

Crédito: Twitter/Santos FC
Titular do Santos neste domingo por conta da lesão de Kaio Jorge, o Menino da Vila Marcos Leonardo foi mais uma vez decisivo para equipe. Foi dele o gol da vitória no clássico diante do Corinthians, que deixou o Peixe ainda mais perto da classificação para a próxima Copa Libertadores.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- A gente sabia que seria um jogo difícil, a gente soube jogar todo mundo junto, aguerridos, fiz o gol da vitória, agradecer a Deus, ao estafe, a todos o grupo que me faz crescer como jogador e como pessoa. Soteldo estava com um incômodo, o professor botou ele no segundo tempo, infelizmente não jogou o tempo inteiro, espero que melhore logo, ele nos ajuda muito - afirmou o jogador.
O gol de Marcos Leonardo, além de dar a vitória no clássico, entrou para história do clube e da Vila Belmiro. O atacante, de apenas 17 anos, marcou o gol de número 1000 do estádio em Campeonatos Brasileiros. Ele também repetiu feito de Marinho e marcou pelo terceiro jogo seguido no Brasileirão.Marcos Leonardo deve seguir titular do Santos no duelo do próximo domingo, 18h15, contra o Fluminense. O duelo pode garantir o Peixe na próxima edição da Copa Libertadores da América.

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