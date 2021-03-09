Autor de gol decisivo para o Porto na Champions, Sérgio Oliveira fala: 'É uma sensação única'

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

O Porto classificou-se na Champions League nesta terça-feira após perder por 3 a 2 para a Juventus e contar com os gols fora de casa para avançar na competição. Autor de um gol de falta na prorrogação, o meio-campista Sérgio Oliveira foi o herói do Porto no jogo.

Veja o mata-mata da Champions League- É uma sensação única marcar aqui dois gols, e fico muito feliz pela classificação. É um motivo de orgulho para o clube, que já o merecia, e para o país - afirmou o meio-campista do Porto.

Após a vitória na prorrogação, o Porto pode respirar tranquilamente. O herói da equipe portuguesa na partida, Sérgio Oliveira, também falou sobre as dificuldades do jogo e a alegria da classificação.

- Tivemos de sofrer. Jogamos com as linhas baixas, mas quisemos sempre fazer o gol. Revelamos essa vontade. O gol acabou por surgir e estamos imensamente felizes. Temos de estar orgulhosos por aquilo que fizemos. Quero dedicar esta vitória aos nossos adeptos - disse Sérgio Oliveira.