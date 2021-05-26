Autor de duas assistências na vitória do Fluminense, Fred diz: 'Classificaram os melhores'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Nesta terça-feira, o Fluminense fez história e venceu o River Plate por 3 a 1, no Estádio Monumental de Nuñez, conseguindo a classificação para às oitavas da Libertadores, em primeiro lugar do Grupo D. Em partida de garçom, Fred recebeu a maior nota do L!, deu duas assistências para os gols de Caio Paulista e Nenê, e elogiou o River Plate ao final da partida.

> Veja como terminou o Grupo D da Libertadores- Nós sabíamos da dificuldade que era enfrentar aqui o River, nosso time necessitava da vitória, porque a classificação estava em aberto entre nós, River e Junior (Barranquilla), então para a gente não depender do outro resultado a gente tinha que ganhar e garantir logo a classificação.

- Mas, eu creio que classificaram as duas equipes que mereciam. O River por principalmente tudo que eles superaram na competição, o Enzo (Pérez) no gol (contra o Santa Fe), enfim, eles marcaram história. A gente viu que o futebol vai além das quatro linhas, então a gente torceu muito para que pudesse passar o Fluminense em primeiro e o River por tudo que eles fizeram. Estou muito feliz por nós e por eles também - completou o atacante.

Além disso, Fred falou sobre o desenrolar da partida. Mesmo com o placar de 2 a 0 por boa parte do tempo, o atacante ressaltou novamente a qualidade do adversário e disse que o Tricolor precisava ficar ligado para não acabar sofrendo o empate.

- A gente sabia que o 2 a 0 era um resultado não tão seguro, mas a gente respeita muito o River, sabe que se toma um gol, como a gente tomou, poderia ficar complicado e acabar levando o empate. Então, tem aquele receio, se sai para jogar ou se joga mais seguro, e devido a qualidade do River, era natural que eles pressionassem mesmo com um a menos, e a gente viu a forma que eles venceram o Santa Fe. Mas, nos viemos com respeito e no final soubemos jogar uma partida inteligente.