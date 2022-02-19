Auro é regularizado na CBF e busca a melhor forma física para jogar

O lateral-direito Auro, novo reforço da equipe do Santos para a sequência da temporada, apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF. O jogador em breve será inscrito no Campeonato Paulista, mas, por enquanto, trabalha no CT Rei Pelé para aprimorar a parte física.O jogador foi revelado pelo São Paulo, mas não conseguiu se firmar no clube e chegou a ser emprestado para Sport e América-MG. Ele também chegou a ser convocado para as Seleções de base. Em 2018 foi ao Toronto por empréstimo e a equipe exerceu o direito de compra do lateral. Pela MLS, ele possui 109 jogos e 13 assistências de acordo com o Transfermarkt.“Eu sou um cara muito mais obediente tático, se me manda atacar eu vou atacar, se me mandar segurar, eu fico também, então depende muito. O meu forte mesmo é atacar, estar sempre ali próximo do campo adversário atacando, mas depende muito da forma como a gente vai jogar. Faltam mais algumas semanas para eu poder estar 100% e estar apto para jogar, mas a ansiedade está batendo forte a cada dia e espero pra poder jogar”, comentou o atleta em sua chegada ao clube.Auro ainda pertente ao Toronto e chega por empréstimo de um ano ao Peixe com opção de valor de compra fixada.