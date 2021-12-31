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Auckland City desiste de participar do Mundial de Clubes e clube do Taiti é convidado para o torneio

AS Pirae irá ocupar o lugar da equipe da Nova Zelândia e representará a Oceania na competição da Fifa. Clube encara o Al Jazira, representante dos Emirados Árabes...
LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2021 às 12:28

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 12:28

A Fifa anunciou na manhã desta sexta-feira que o AS Pirae, do Taiti, irá substituir o Auckland City no Mundial de Clubes. O clube da Nova Zelândia desistiu de participar do torneio por conta da pandemia da Covid-19 e das medidas de isolamento exigidas pelas autoridades do país.Com isso, o AS Pirae, 4º colocado do Campeonato Taitiano, irá encarar o Al Jazira, representante dos Emirados Árabes, no próximo dia 3 de fevereiro. O vencedor do confronto irá encarar o Al Hilal, atual campeão da Champions League da Ásia.
> Veja a tabela do Mundial de Clubes
O AS Pirae chegou na grande final da Champions League da Oceania em 2006, quando foi derrotado para o Auckland CIty. No Taiti, o clube já conquistou nove títulos do campeonato nacional, além de nove troféus da Copa do Taiti.
Na outra chave, o Palmeiras irá encarar o Monterrey na semifinal do Mundial de Clubes em busca do título inédito. O Verdão entra em campo apenas no próximo dia 8 de fevereiro e pode encarar o Chelsea, Al Hilal, Al Jazira ou AS Pirae na decisão.
Crédito: ASPirae,doTaiti,iráparticipardoMundialdeClubesnolugardoAucklandCity(Divulgação/Fifa

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