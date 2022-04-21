Aubameyang marca, Barcelona vence Real Sociedad e volta para a vice-liderança da La Liga

Equipe blaugrana marcou no começo da partida, mas não conseguiu manter o ritmo e sofreu na etapa final; equipe volta para a segunda colocação após vitória do Sevilla...
LanceNet

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 18:38

Fora de casa, o Barcelona venceu a Real Sociedad por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela 33ª rodada da La Liga. Apesar da vitória, a equipe blaugrana encontrou dificuldades em campo, principalmente na etapa final. O gol da vitória foi marcado por Aubameyang, logo aos onzeminutos de partida.> Veja a tabela da La Liga
BARÇA NA FRENTEO jogo começou bem disputado, mas o Barcelona conseguiu se organizar e ficou mais com a bola no ataque. Aos 11 minutos, após uma pressão da equipe blaugrana, a bola foi lançada na área para Ferrán Torres, que levantou para Aubameyang marcar de cabeça e abrir o placar.
FALTOU INSPIRAÇÃOApós o gol do Barcelona, o jogo ficou bem morno. A melhor chance de balançar as redes ficou com a Sociedad. Em contra-ataque veloz, a bola sobrou para Isak. O craque da equipe, no entanto, finalizou mal na saída de Ter Stegen e desperdiçou boa oportunidade.
MAIS DO MESMO Na segunda etapa, a defesa do Barcelona se postou e a Real Sociedad dominou a posse de bola para buscar o empate. A equipe acertou mais passes e pressionou o adversário no início da etapa final. Porém, os atacantes desperdiçaram as poucas chances de gol criadas.
TABELACom a vitória, o Barcelona voltou a ocupar a segunda colocação da La Liga. Porém, as chances de título da equipe são baixas, visto que o Real Madrid tem 15 pontos de vantagem na liderança, apesar do Barça ter um jogo a menos. O objetivo da equipe catalã é garantir uma vaga na Champions League, que está em disputa com Sevilla, Atlético de Madrid e Real Betis.
Crédito: Barcelona vence fora de casa pela La Liga (Foto: ANDER GILLENEA/AFP)

