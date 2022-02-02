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futebol

Aubameyang é anunciado como novo reforço do Barcelona até 2025

Ex-atacante do Arsenal estava na Catalunha desde a última segunda-feira, havia treinado sob comando de Xavi na terça-feira, mas clube culé confirmou acerto com o gabonês...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 08:32

LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2022 às 08:32
O Barcelona anunciou a contratação do atacante Aubameyang até 2025 nesta quarta-feira. O atleta, que havia rescindido o contrato com o Arsenal, possui uma cláusula no contrato em que o clube catalão pode optar pela saída do veterano em 2023.O jogador aceitou uma drástica redução salarial para poder vestir a camisa blaugrana nesta temporada e se encaixar dentro da folha salarial culé. Além disso, Aubameyang passa a ter uma multa de rescisão contratual estipulada em 100 milhões de euros (R$ 593 milhões).
> Veja a tabela da La Liga
Desde a última segunda-feira, o atacante se encontra na Catalunha. Há dois dias, o atleta afirmava que estaria visitando familiares, embora a imprensa local cravasse que o jogador fazia exames médicos. Na última terça-feira, o veterano passou a treinar sob comando de Xavi.
Desde o último mês de dezembro, o gabonês não entra em campo por um clube após ter sido afastado no Arsenal devido a uma violação disciplinar. Na Copa Africana de Nações, o reforço abandonou a competição mais cedo por conta da Covid-19.
Crédito: AubameyangéonovoreforçodoBarcelona(Foto:PAULCHILDS/POOL/AFP

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