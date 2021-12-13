Atuesta desembarca no Brasil para realizar exames e assinar contrato com Palmeiras

Alvo do Palmeiras para a próxima temporada, o volante Eduard Atuesta desembarcou no Brasil na manhã desta segunda-feira (13) para realizar exames e assinar contrato com o Alviverde. O colombiano deixa o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, para acertar com o Verdão por cinco temporadas. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge.

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O Palestra comprará 70% dos direitos econômicos do meio-campista por cerca de US$ 3,7 milhões (R$ 20,7 milhões). Atuesta já havia sido sondado pela clube no início da temporada de 2021, porém as negociações não avançaram na época.

Também procurado pelo Tigres, do México, Atuesta optou por jogar no Brasil após conhecer o projeto de futebol do Palmeiras apresentado pelo diretor Anderson Barros. O jogador de 24 anos atuava no futebol americano desde 2018, quando se transferiu do Independiente de Medellín, clube onde iniciou a carreira.

Veja a tabela completa do Mundial de ClubesAinda segundo o veículo, o colombiano já teria buscado informações sobre como joga a equipe comandada por Abel Ferreira e, inclusive, já até assistiu alguns do time para entender como poderia se encaixar dentro do esquema de jogo do português.

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Atuesta é mais um dos alvos do Palmeiras visando a próxima temporada e a disputa do Mundial de Clubes. Até o momento, o Alviverde tem acertos encaminhados com o goleiro Marcelo Lomba, do Internacional, e o zagueiro chileno Valber Huerta, da Universidad Católica.