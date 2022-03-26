Atual campeão, Fluminense estreia no Carioca sub-20 com derrota para o Volta Redonda

O sábado foi marcado pelo começo da temporada do sub-20. Na estreia do Carioca da categoria, o Fluminense perdeu por 2 a 1 para o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira. Kauan e Robinho marcaram para o Voltaço, e Isaac diminuiu a diferença para o Flu no segundo tempo. No primeiro tempo, Pedro Rocha foi expulso, deixando o Tricolor com um a menor durante boa parte do jogo. Assim, os atuais campeões do torneio não conseguiram a vitória fora de casa. Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Boavista, às 15h, no CT Vale das Laranjeiras.