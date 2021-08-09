Atual bicampeão paulista feminino, Corinthians enfrenta a Ferroviária na estreia do estadual

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

Atual bicampeão da competição, o Corinthians estreia no Campeonato Paulista nessa terça-feira, às 19h, na Arena da Fonte, em Araraquara, diante da Ferroviária. O jogo, que terá transmissão da FPF TV, é reedição da final de 2020.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Com 15 jogos disputados no ano até aqui, o Timão teve 47 dias para se preparar para a estreia no estadual. Com os Jogos Olímpicos em disputa, as alvinegras não tiveram partidas no período e, dessa forma, puderam descansar da maratona de jogos e, depois, aprimorar os trabalhos específicos e táticos.

Até aqui, o Corinthians conta com uma campanha, em competições referentes a temporada de 2021, de 12 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O Timão marcou 44 gols e sofreu apenas 13.

O Corinthians encerrou sua preparação para a partida na manhã desta segunda-feira, com uma atividade no CT da equipe. O onze inicial escolhido por Arthur Elias só será conhecido momentos antes da bola rolar.