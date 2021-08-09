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Atual bicampeão paulista feminino, Corinthians enfrenta a Ferroviária na estreia do estadual

Timão vai até Araraquara enfrentar a equipe da casa, em partida que marcará a estreia do estadual em 2021. Jogo é a reedição da final de 2020, que deu o título ao Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 16:14

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 16:14

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
Atual bicampeão da competição, o Corinthians estreia no Campeonato Paulista nessa terça-feira, às 19h, na Arena da Fonte, em Araraquara, diante da Ferroviária. O jogo, que terá transmissão da FPF TV, é reedição da final de 2020.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Confira as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio
Com 15 jogos disputados no ano até aqui, o Timão teve 47 dias para se preparar para a estreia no estadual. Com os Jogos Olímpicos em disputa, as alvinegras não tiveram partidas no período e, dessa forma, puderam descansar da maratona de jogos e, depois, aprimorar os trabalhos específicos e táticos.
Até aqui, o Corinthians conta com uma campanha, em competições referentes a temporada de 2021, de 12 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O Timão marcou 44 gols e sofreu apenas 13.
O Corinthians encerrou sua preparação para a partida na manhã desta segunda-feira, com uma atividade no CT da equipe. O onze inicial escolhido por Arthur Elias só será conhecido momentos antes da bola rolar.
Vale lembrar, o Timão é o atual bicampeão estadual. Em 2020, as alvinegras conquistaram o título com uma campanha de nove vitórias, um empate e uma derrota nos 11 jogos disputados. Foram 41 gols marcados e oito sofridos.

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