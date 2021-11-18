Atuações de Thiago Maia e João Gomes reafirmam força do elenco do Flamengo poucos dias antes da final

Mesmo com o time praticamente reserva, o Flamengo dominou e derrotou o Corinthians por 1 a 0 no Maracanã, na última quarta-feira, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse cenário, as atuações de João Gomes e de Thiago Maia foram essenciais para que o time tivesse um bom desempenho dentro de campo e construísse a vitória. Além disso, a poucos dias da final da Libertadores, ficou evidente a força do elenco do Fla.> ATUAÇÕES: Bruno Henrique e Rodinei garantem vitória do FlamengoThiago Maia teve a responsabilidade de atuar no lugar de Willian Arão, um dos principais volantes do país e mais regulares da posição. Apesar do peso, o camisa 8 o substituiu à altura e ainda mostrou que rende mais como primeiro volante do que como segundo.

Nesta função, Maia foi responsável pela transição defesa/ataque e também pela marcação. Um lance que ilustra bem o desempenho do volante ocorreu no primeiro tempo, por volta dos 35 minutos. O jogador conseguiu um desarme em cima de Róger Guedes no meio-campo, recuperou a posse de bola e, logo em seguida, enfiou um ótimo passe para Kenedy já dentro da área, que não conseguiu concluir.

Não por acaso, Thiago Maia terminou a partida com números expressivos. Ele, segundo o "SofaScore", acertou mais de 90% dos passes e teve sucesso em seis de sete bolas longas que tentou. Além disso, venceu cinco de sete duelos pelo chão, travou um chute, conseguiu quatro interceptações e realizou quatro desarmes.Com João Gomes, o cenário não foi diferente. O garoto formado nas categorias de base do Flamengo teve a missão de substituir Andreas Pereira, reforço do Flamengo para a temporada que tem um valor de compra superior ao que o Manchester United pagou por Cristiano Ronaldo.

Desse modo, Gomes teve a missão de auxiliar o Flamengo na construção das jogadas ofensivas e, também, dar apoio na marcação. Dito e feito sem dificuldades: o camisa 35 esteve por toda parte do campo e cumpriu a função com qualidade.

Os números mostram que o volante acertou dois lançamentos longos, conseguiu dois dribles e ainda colocou uma bola no travessão. Na defesa, venceu seis duelos pelo chão, dois pelo alto e realizou mais três desarmes. Não por acaso, o desempenho, que foi refletido nos números, empolgaram a Nação, que o elegeram como o craque do jogo em votação feita pelo twitter oficial do Rubro-Negro.

> Veja e simule a tabela do BrasileirãoA pouco mais de uma semana para a final da Libertadores, o desempenho da dupla é uma excelente notícia para torcedores e comissão técnica. Além de mostrar a profundidade de elenco do Flamengo para a decisão, fica claro que o time tem condições de enfrentar e vencer times grandes no cenário nacional, mesmo com a equipe reserva.

Na expectativa de mais uma atuação consistente da dupla, o Flamengo vira a chave para o Internacional. As equipes se enfrentam no próximo sábado, às 21h30, no Beira-Rio. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.