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futebol

Atuação de Luiz Felipe contra o Atlético-MG chama atenção no Santos

Zagueiro ganhou praticamente todos os duelos com Hulk, destaque do adversário...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 16:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 16:45
Crédito: Ivan Storti/Santos
O zagueiro Luiz Felipe foi elogiado pela comissão técnica santista após a partida contra o Atlético Mineiro, neste domingo (27), na vitória santista por 2 a 0. O jogador foi um dos responsáveis pela marcação de Hulk, destaque do time mineiro.Segundo dados do SofaScore, Luiz Felipe acertou os três dribles que tentou, foi o líder em ações defensivas (6 cortes, 3 interceptações e 4 desarmes), venceu 11 dos 20 duelos que disputou e não sofreu nenhum drible.
Após o jogo, o treinador Fernando Diniz, responsável pela nova oportunidade ao jogador, elogiou o defensor santista e valorizou o sistema defensivo do alvinegro.- O Luiz fez uma partida muito boa mais uma vez, individualmente, mas o sistema defensivo está funcionando por conta da participação de todo mundo. Estamos marcando alto quase todos os times, é um processo de muita doação, muito treino e todos os jogadores estão colaborando. Por isso que o sistema defensivo tem conseguido se destacar em muitos jogos, principalmente nesses últimos - afirmou Diniz.
No time da Vila Belmiro desde 2016, Luiz Felipe já atuou em 125 partidas e marcou 4 gols. Em 2021, foram 13 jogos. O contrato do defensor com o Peixe vai até setembro de 2024.

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