Atuação de Luiz Felipe contra o Atlético-MG chama atenção no Santos

O zagueiro Luiz Felipe foi elogiado pela comissão técnica santista após a partida contra o Atlético Mineiro, neste domingo (27), na vitória santista por 2 a 0. O jogador foi um dos responsáveis pela marcação de Hulk, destaque do time mineiro.Segundo dados do SofaScore, Luiz Felipe acertou os três dribles que tentou, foi o líder em ações defensivas (6 cortes, 3 interceptações e 4 desarmes), venceu 11 dos 20 duelos que disputou e não sofreu nenhum drible.

Após o jogo, o treinador Fernando Diniz, responsável pela nova oportunidade ao jogador, elogiou o defensor santista e valorizou o sistema defensivo do alvinegro.- O Luiz fez uma partida muito boa mais uma vez, individualmente, mas o sistema defensivo está funcionando por conta da participação de todo mundo. Estamos marcando alto quase todos os times, é um processo de muita doação, muito treino e todos os jogadores estão colaborando. Por isso que o sistema defensivo tem conseguido se destacar em muitos jogos, principalmente nesses últimos - afirmou Diniz.