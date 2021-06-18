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Atrito entre Pedro Lourenço e Cruzeiro aumenta com negativa do empresário em ir à reunião no clube

O principal parceiro da Raposa rompeu com a atual diretoria e não estará no encontro de empresários que será promovido na outra semana...

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 17:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jun 2021 às 17:44
Crédito: Outrora aliados, Sérgio Santos Rodrigues e Pedro Lourenço não estão se entendendo mais-(Gustavo Aleixo/Crueiro
A crise entre a diretoria do Cruzeiro, com destaque para o presidente Sérgio Santos Rodrigues e seu principal parceiro comercial, o empresário Pedro Lourenço, parece longe de um fim. O clube celeste havia anunciado uma reunião com empresários cruzeirenses para a próxima semana e Pedro não deverá estar no encontro, o que mostra a distância entre o principal patrocinador da Raposa com o presidente do Cruzeiro. A decisão de não ir à reunião foi publicada pelo GE e confirmada pelo L!. O Cruzeiro tenta mudar a situação e contar com PEdro Lourenço no evento, que visa buscar uma solução financeira para o clube, que tem endividamento na casa de 1 bilhão de reais e está se tornando financeiramente inviável. A celeuma entre Pedrinho e Sérgio Santos Rodrigues vem acontecendo há algum tempo, pois o empresário não concorda com algumas decisões da diretoria na condução do futebol, como a escolha de treinadores, montagem do elenco e da escolha de Rodrigo Pastana como diretor de futebol. A vinda de Mozart Santos também não agradou, pois o empresário queria um nome de peso como Vanderlei Luxemburgo ou Dorival Júnior. Com movimentos contrários, o empresário rompeu com a diretoria, mantendo apenas o patrocínio máster na camisa celeste, sem apoiar o clube, como fizera em outras ocasiões, com pagamento de dívidas nd FIFA e contratações de reforços.

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