Atraso salarial, assédio moral e mais: Neto Borges pede rescisão junto ao Vasco na Justiça, que nega

Com contrato até o final de julho com o Vasco, o lateral-esquerdo Neto Borges tentou se desligar do clube na Justiça, mas não obteve sucesso. O pedido do jogador, que vem treinando separado do grupo principal, foi negado porque a juíza entendeu faltar comprovação dos atrasos alegados nos pagamentos. A informação foi publicada primeiramente pelo site Esporte News Mundo.Além dos salários de dezembro a abril, Neto Borges afirma, na ação, que o clube não pagou o que chamou de "gratificação natalina". Ele entende também como assédio moral o afastamento sofrido. Afirma também que o FGTS não foi recolhido até o momento. Ele está fora dos planos do departamento de futebol. Para a posição, o Cruz-Maltino conta com Zeca, Riquelme e MT.