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Atlético-MG zoa o Flamengo nas redes sociais e lembra de outras goleadas sobre o Rubro-Negro

O alvinegro de Minas fez uma arte em que usa o número "4" no lugar da letra "A" para remeter ao resultado deste domingo e de outros triunfos atleticanos...

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 21:54

LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 21:54
Crédito: O Galo relembrou outas goleadas e até fez uma arte remetendo o resultado deste domingo-(Reprodução/Atlético-MG
O Atlético-MG celebrou muito a goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo no Mineirão, neste domingo, 8 de novembro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro aproveitou o momento de triunfo sobre o rival histórico e provocou o Rubro-Negro nas redes sociais. O Atlético postou uma foto com "G4L0" escrito com o número “4” no lugar do “A”, remetendo ao placar do jogo. Além da goleada deste domingo, o alvinegro de Minas publicou imagens de outras goleadas do time atleticano sobre o Flamengo. As vitórias por 4 a 0, nos Brasileiros de 2014 e deste ano e o 4 a 1, nos duelos pela semifinal da Copa do Brasil de 2014 e Brasileirão de 2015.

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