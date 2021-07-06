Atlético-MG x Flamengo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Em momentos opostos, Flamengo e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa chega embalado após duas vitórias consecutivas, enquanto o Rubro-Negro busca se recuperar da derrota no Fla-Flu, no último domingo. O LANCE! acompanha o duelo em Tempo Real.

+ Confira a tabela completa do Campeonato BrasileiroApós tropeços recentes e o início de oscilação no Brasileiro, o Flamengo chega com os holofotes apontados para Rogério Ceni. Por diversos fatores, o treinador tem relação desgastada com a diretoria e vive dias de pressão interna. Em busca de dias de paz, o Rubro-Negro contará com o retorno de Isla e Arrascaeta após mais de um mês.

O Atlético-MG também terá à disposição dois jogadores que disputaram a Copa América: o zagueiro Junior Alonso e o atacante Eduardo Vargas. Por outro lado, o clube mineiro terá importante baixa para a partida: o meia Nacho Fernández sofreu estiramento leve no músculo posterior da coxa esquerda e passa por tratamento intensivo.Confira mais informações da partida entre Atlético-MG e Flamengo:

CAMPEONATO BRASILEIRO - 10ª RODADAEstádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Data: 7 de julho de 2021, às 19hÁrbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR)Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)

Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Mariano, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê e Zaracho; Savarino, Eduardo Vargas (Hyoran ou Marrony) e Hulk.

Desfalques: Nacho Fernández, Dodô, Keno, Rafael (lesionados) e Alan Franco (Copa América).Suspensos: Ninguém.Pendurados: Zaracho, Nathan Silva e Igor Rabello.FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta e Michael; Bruno Henrique e Pedro.

Desfalques: Diego, César (lesionados), Hugo Souza (questões pessoais), Everton Ribeiro e Gabigol (Copa América).Suspenso: Vitinho.Pendurados: João Gomes e Bruno Henrique