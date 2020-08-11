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futebol

Atlético-MG x Corinthians: prováveis times, onde assistir e desfalques

Clássico nacional será disputado quarta-feira, às 19h15, no estádio do Mineirão. Partida marca a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro 2020...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 19:46

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 19:46

Crédito: No último confronto entre as equipes, em dezembro do ano passado, o Galo bateu o Timão, por 2 a 1, no Independência (Warley Soares/AM Press/Lancepress!
Na noite da próxima quarta, às 19h15, duas das maiores forças do futebol nacional se encontram em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Mineirão, o Atlético-MG recebe o Corinthians de olho em sua segunda vitória consecutiva na competição. Já a equipe paulista faz sua estreia no torneio.
O Galo chega embalado para a partida depois de derrotar o Flamengo, no Maracanã, no último fim de semana. Por sua vez, o Corinthians do técnico Tiago Nunes tenta esquecer o revés na final do Campeonato Paulista para o rival Palmeiras, no último sábado.
Confira todas as informações sobre a partida!ATLÉTICO-MG x CORINTHIANS ​Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Data/horário: 12 de agosto de 2020, às 19h15 (de Brasília)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira (ambos do RJ)Onde acompanhar: Premiere e tempo real do LANCE!ATLÉTICO-MG: Rafael; Mariano, Igor Rabello (Réver), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nathan; Keno, Marrony e Savarino.Técnico: Jorge SampaoliCORINTHIANS: Cássio, Michel Macedo, Bruno Méndez, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel, Éderson e Luan (Ángelo Araos); Ramiro, Mateus Vital e Jô.Técnico: Tiago Nunes
Desfalques: Mauro Boselli (transição do departamento médico para os gramados após cirurgia no osso da face), Fagner (dores no tornozelo direito), Carlos (cortado da viagem por conta da negociação com o Monza-ITA) e Gil e Leo Natel (diagnosticados com COVID-19)

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