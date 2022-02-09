Atlético-MG tentou levar decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo para o Mineirão

Mesmo com a definição da sede da Supercopa do Brasil para Manaus, na Arena Pantanal, a polêmica em torno do local da decisão parece longe de acabar. Isso porque o Atlético-MG tentou levar a disputa com o Flamengo para o Mineirão, em Belo Horizonte. A argumentação do clube para mandar a partida sob seus domínios é que o Galo é o atual vencedor da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, enquanto o Flamengo foi vice na competição nacional.

>>> Marcas e personalidades do mundo do esporte se manifestam contra Monark; veja quem se posicionouA diretoria do Atlético-MG chama o Flamengo de "lucky loser" (uma expressão para "perdedor sortudo", em tradução), já que o Rubro-Negro terá a possibilidade de levantar um troféu mesmo ter vencido o Brasileirão e a Copa do Brasil em 2021. No regulamento da competição, a CBF diz que, "em caso de o mesmo time ocupar as duas vagas originais do torneio - títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil, o vice-campeão brasileiro disputará a Supercopa".O Atlético-MG intensifica sua defesa de atuar no Mineirão com base em uma decisão de Supercopa em 1991, quando Flamengo e Corinthians disputaram o título no Morumbi, em jogo único, onde o Timão, que terminou campeão, defendia o título do Brasileirão de 1990. Fora de campo, dirigentes do Flamengo acusam os do Galo de 'tumultuarem' o torneio.

A CBF definiu como casa da Supercopa o estádio Mané Garrincha, em Brasília. No entanto, com o avanço da Covid-19 e a proibição de público na capital federal, a sede teve que ser alterada. Foi lá, inclusive, que o Flamengo venceu as últimas duas edições do torneio - em 2020 contra o Athletico; em 2021 contra o Palmeiras. Nos últimos dias, os dois clubes tentaram apressar a decisão da CBF de olho no planejamento técnico e na logística para o confronto.