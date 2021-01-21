Atlético-MG negocia empréstimo de Marquinhos para o Áustria Viena

O Atlético-MG negocia o empréstimo do meia-atacante Marquinhos, de 21 anos, para o Áustria Viena, da Áustria. A negociação do jogador, que tem sido pouco utilizado por Jorge Sampaoli, está avançada e deve ser anunciada nos próximos dias. A informação foi publicada inicialmente pelo Fala Galo e confirmada pelo L!.

A ideia do clube austriáco é ficar um ano com Marquinhos e se o jogador der certo, vai exercer o direito de compra junto ao Galo. VEJA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A. SIMULE OS JOGOS DO GALO! Marquinhos surgiu bem no Atlético-MG em 2019 com boas atuações e iniciou 2020 como uma das esperanças alvinegras na temporada. Todavia, com a chegada de Jorge Sampaoli, foi perdendo espaço na equipe, mesmo sendo utilizado com frequência no início de trabalho do treinador argentino, que não o escala desde o dia 22 de novembro, no empate com o Ceará, por 2 a 2. . Após subir da base para o profissional, Marquinhos teve o contrato renovado pelo Atlético até o fim de 2023, sem revelar o valor da multa rescisória.