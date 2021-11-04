Atlético-MG derrota o Grêmio no Mineirão e amplia vantagem no Brasileirão

Vargas assegurou a vitória do Atlético-MG sobre o Grêmio Crédito: Pedro Souza/Atletico

O Atlético-MG teve um duro embate com o Grêmio nesta quarta-feira (03), no Mineirão, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão, no Mineirão, mas mostrou sua força para sair com a vitória por 2 a 1. Zaracho e Vargas, de pênalti, marcaram os gols do Galo; Campaz diminuiu para o Tricolor Gaúcho.

O Galo chegou aos 62 pontos e disparou na tabela de classificação da competição: são dez pontos a mais do que o vice-líder Palmeiras e 12 à frente para o Flamengo. O Grêmio, por sua vez, segue na 19ª colocação, com 26 pontos e continua em situação crítica na zona de rebaixamento.

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