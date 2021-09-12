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Atlético-MG bate o Vasco pela 15ª rodada e vence a quinta seguida em casa no Brasileirão Sub-20

Base do Galo ainda pode perder a liderança na sequência da rodada. Cruz-Maltino pode deixar o G8 da competição caso o Grêmio ou Fluminense vençam suas partidas...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 15:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 15:41
Crédito: Vasco perde para o Atlético-MG no Campeonato Brasileiro Sub-20 (Divulgação/Atlético-MG
O Vasco foi derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 1, neste domingo, no Sesc Alterosas, pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-20. Luiz Filipe (2) e Felipe Felício marcaram os gols do Galo, enquanto Menezes descontou para os Meninos da Colina. Na próxima rodada, os cariocas enfrentam o Ceará, dia 19, às 10h, no Nivaldo Pereira. Os mineiros, por sua vez, encaram o Fortaleza, no mesmo, dia, às 15h, no CT Ribamar Bezerra. Antes disso, o próximo compromisso dos Meninos da Colina será na partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca, na quarta-feira, contra o Fluminense, às 15h, nas Laranjeiras. No jogo de ida, as equipes empataram por 2 a 2, no Estádio de São Januário.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Na partida deste domingo, logo aos 8 minutos, a defesa cruz-maltina saiu jogando errado e deu a bola nos pés de Luiz Filipe, que avançou, tirou de Fintelman, e abriu o placar. O Vasco tentou pressionar com Andrey, que saiu em velocidade e encontrou MT, mas a defesa atleticana afastou o perigo.
O meio-campista apareceu novamente, arriscou de longe, mas pegou mal na bola. Ainda no primeiro tempo, aos 30, o Atlético-MG subiu em contra-ataque, explorando a velocidade de Sávio, que deu uma bola açucarada para Felipe Felício ampliar o marcador.
+ Toque de bola x erros coletivos e individuais: os desafios de Fernando Diniz para ajustar a defesa do Vasco
Na etapa final, aos 6, MT acertou uma bonita cabeçada e obrigou o arqueiro atleticano a fazer uma boa defesa. No minuto seguinte, Luiz Filipe acertou um lindo chute de fora da área no ângulo para marcar o terceiro gol da base do Galo.
Na parte final da partida, o Vasco tentou descontar e conseguiu com o zagueiro Menezes. Em cobrança de falta, o defensor acertou o ângulo. Em busca do segundo gol, os visitantes ainda tiveram duas chances. Uma delas em cobrança de falta de Erick Marcus, e outra com Andrey, de cabeça.
+ Em busca da recuperação, Vasco perdeu metade de seus jogos nas últimas dez rodadas da Série B
Com o resultado, o Galo assumiu a liderança da competição com 30 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Athletico-PR, que ainda joga na rodada, diante do Fortaleza. O Cruz-Maltino segue em oitavo, mas pode deixar o G8 da competição caso o Grêmio ou Fluminense vençam suas partidas

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